Ученого удивили когнитивные спсобности ястреба

Американский ученый поделился необычными наблюдениями: молодой ястреб использовал в качестве прикрытия во время охоты поток машин, стоящих перед светофором в ожидании зеленого света. Птице удавалось синхронизировать полет в «скрытном режиме» со звуковым сигналом, во время которого машины останавливались и пропускали пешеходов. Подобное поведение, ранее не описанное для диких животных, говорит о способности некоторых хищных птиц связывать звуковые сигналы с пространственными изменениями при одновременном запоминании маршрута полета к цели, скрытой от глаз охотника. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Ethology.

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Много лет назад Владимир Динец, научный сотрудник Университета Теннесси в США, посетил Нгоронгоро — огромный кратер в Танзании на краю саванны Серенгети. От местного гида он услышал историю о том, как некоторые буйволы научились распознавать звуковые сигналы поворота автомобилей с туристами и уступали машинам дорогу. Не имея возможности лично убедиться в правдивости истории, Владимир Динец начал время от времени задумываться о способности животных менять свои повадки в соответствии с движением транспорта на дорогах. Ученому уже было известно о случаях, когда некоторые птицы использовали движущийся транспорт для добычи пищи, подбирая сбитых животных или раздавленные орехи.

Однажды, проезжая регулируемый пешеходный переход вблизи своего дома, Владимир Динец наблюдал интересное явление. Пока у светофора стоял плотный поток из машин, ожидавших зеленый сигнал, чтобы начать движение, с дерева сорвался молодой ястреб Купера (Accipiter cooperi) и устремился к пешеходному переходу, низко пролетая над тротуаром сбоку от образовавшейся пробки. В конце своего пути птица резко повернула, пролетев между машинами, и спикировала на нечто, находившееся около одного из стоявших вблизи домов. После того, как подобное повторилось несколько раз, Динец решил пронаблюдать маршрут ястреба от начала до конца, чтобы понять причину столь необычного поведения.

Оказалось, что конечной целью полета хищной птицы были мелкие птицы, питавшиеся остатками трапезы членов семьи, жившей в одном из домов. Ястреб начинал свой стремительный полет только когда слышал звуковой сигнал, предшествующий образованию дорожной пробки достаточной протяженной, чтобы остаться незамеченным. Это означает, что птица оказалась достаточно умной, чтобы связать акустический стимул и пространственные изменения, способствующие успешной охоте. Кроме того, ястреб, оставаясь незаметным для своей добычи, сам не мог видеть конечную точку своего маршрута, что говорит о хорошей пространственной памяти.

Интересно и то, что ястреб был совсем молод и, по словам ученого, появился в городе лишь за несколько недель до описываемых событий. Следовательно, столь сложное поведение сложилось в результате собственных наблюдений, которые птица использовала для разработки уникальной стратегии охоты. Полученные данные представляют собой беспрецедентный случай в биологии поведения и могут многое сообщить исследователям о пределах развития когнитивных способностей у диких животных.