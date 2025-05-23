3500 видов животных оказались под угрозой вымирания

Изменения климата могут привести к вымиранию 3500 видов животных. Исследование показало, что угроза распространяется на четверть видов из шести классов: это паукообразные, хилоподы (многоножки), антозоиды (морские беспозвоночные, к которым относятся кораллы и анемоны), гидрозоиды (полипы и медузы), а также морские звезды и мечехвосты.

Ученые из Университета штата Орегон предупредили, что Земля стоит на пороге «экзистенциального кризиса для диких животных». До сих пор главными причинами вымирания были два фактора: чрезмерная эксплуатация и изменение среды обитания. Глобальное потепление вскоре может стать третьим.

В ходе исследования ученые проанализировали данные о биоразнообразии и оценили угрозу для 70 814 видов животных из 35 классов. Результаты показали, что особенно уязвимы при потеплении морские беспозвоночные. Океан поглощает большую часть тепла, выделяемого при росте температур. Беспозвоночные, как правило, обладают ограниченной подвижностью и не могут мигрировать из неблагоприятных зон.

Ученые также отметили, что внезапные и экстремальные погодные явления, такие как аномальная жара, пожары, засухи и наводнения, могут привести к массовой гибели целых сообществ животных. Вымирание приведет к каскадным последствиям, влияя на углеродный цикл и круговорот питательных веществ. Могут измениться взаимодействия видов (хищничество, конкуренция, опыление и паразитизм), которые необходимы для функционирования экосистем.

Так, уже зафиксировано сокращение на 90% популяции моллюсков у побережья Израиля, где повысилась температура воды. Во время волны аномальной жары в северо-западной части Тихого океана погибли миллиарды приливно-отливных беспозвоночных. При потеплении 2016 года произошло катастрофическое вымирание кораллов вдоль 29% Большого Барьерного рифа.

Другие виды также сталкиваются с последствиями изменения климата. В 2015 – 2016 годах около 4 миллионов обыкновенных мурр (морских птиц) погибли от голода у западного побережья Северной Америки, когда из-за сильной жары изменилась пищевая сеть. Это же событие привело к сокращению популяции тихоокеанской трески на 71%.

Ученые отметили, что полный масштаб угрозы от глобального потепления для живого мира планеты пока неизвестен. Исследование стало первым шагом оценки климатического риска для видов дикой природы, сообщает BioScience.

Ранее ученые назвали последствия полного вымирания морской жизни. Это приведет к резкому увеличению количества углекислого газа в атмосфере. Рост составит около 50%. На планете начнется гораздо более быстрое и интенсивное потепление. Это запустит другие процессы, влияющие на климат.