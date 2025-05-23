Android 16 изменил индикатор сигнала для двух SIM-карт по примеру Apple

В новой бета-версии Android 16 QPR1 изменился значок уровня сигнала для устройств с двумя SIM-картами. Теперь индикаторы располагаются один над другим, при этом основной SIM-карте отводится более крупный значок сверху.

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Раньше в Android оба сигнала показывались рядом, и различить их сходу было сложно. Новый дизайн стал удобнее и занимает меньше места в строке состояния. Он очень похож на то, как это сделано в iOS 18 у Apple, пишут СМИ.

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Сейчас, с распространением eSIM, многие телефоны работают с двумя SIM-картами одновременно — это удобно для путешествий или работы, когда нужно иметь два номера.

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Пользователи в основном положительно оценили обновление — оно выглядит понятнее и современнее.