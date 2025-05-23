Созданы элементы для «глаз» телескопа, который заменит «Хаббл»

Ученые Института физики полупроводников СО РАН создали фотокатоды на основе соединения цезий-йод - ключевые элементы для "глаз" нового космического телескопа "Спектр-УФ", планируемого к запуску в 2031 году. Он будет выступать преемником телескопа "Хаббл", который сейчас находится на орбите, и поможет искать признаки внеземной жизни на других планетах, сообщили в пресс-службе института.

© Институт физики полупроводников (ИФП) СО РАН

Фотокатод - материал, способный при попадании на него света (фотонов) испускать электроны, а значит получаемый электрический ток можно измерить и, таким образом, оценить интенсивность излучения. Объединяя фотокатод, умножитель электронов (микроканальную пластину) и люминофорный экран в вакуумном корпусе, можно не просто измерять ток, а регистрировать изображения в соответствующем диапазоне длин волн.

"Во время проверки эффективности фотокатоды показали квантовый выход на уровне 40%, что в два раза выше базовых проектных параметров, и является рекордным значением для такого типа фотокатодов. Устройства предназначены для улавливания одной из составляющих космического излучения - вакуумного ультрафиолета, что позволит телескопу получать ранее недоступные данные о Вселенной. В частности, проводить поиск биологических маркеров (признака внеземной жизни) в атмосфере экзопланет", - сообщили в институте.

Разработка имеет большое значение не только для реализации национального отечественного космического проекта "Спектр-УФ", но и для мировой науки в целом. С момента запуска "Спектр-УФ" будет выступать преемником телескопа им. Хаббла, закрывая его ультрафиолетовую рабочую нишу. Планируется, что российский телескоп будет получать совершенно новую информацию благодаря современному оборудованию и расположению над поверхностью Земли - в 70 раз выше, чем "Хаббл", на 35 тыс. км. Как минимум до 2041 года, "Спектр-УФ" будет единственным в мире космическим телескопом, собирающим данные в ультрафиолетовом диапазоне.

Телескоп "Хаббл", запущенный на орбиту в 1990 году, за годы своей работы совершил множество научных открытий. В частности, помог установить возраст Вселенной - около 13,7 млрд лет и подтвердил существование черных дыр в центре многих, если не всех, больших галактик.