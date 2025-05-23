Названы лучшие смартфоны, которые можно купить вместо флагманов

Редакция портала Mobile-Review составила подборку из четырех лучших смартфонов, которые рекомендуются к покупке вместо более дорогих флагманских устройств.

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Открывает список Poco F7 Ultra стоимостью от 54,8 тыс. руб. За эти деньги он предлагает флагманский чип Snapdragon 8 Elite, скоростной тип памяти UFS 4.1, AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и тройную камеру с разрешением 50, 50 и 32 Мп. Аккумулятор емкостью 5300 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт и беспроводную на 50 Вт.

Следом идет OnePlus 13R по цене 56 тыс. руб. Гаджет может похвастаться поддержкой eSIM, что редко встречается в китайских смартфонах, прошлогодним флагманским чипом Snapdragon 8 Gen 3, тройной камерой на 50, 50 и 8 Мп. Бонусом в качестве альтернативы этой же модели также приводится OnePlus 13T с уменьшенным экраном, двумя камерами и более мощным Snapdragon 8 Elite.

Samsung Galaxy A56 оказался на третьем месте. Гаджет не выделяется мощным «железом» и флагманскими камерами, однако предлагает гарантированные обновления ПО на протяжении семи лет, металлические рамки, защиту от воды и пыли по стандарту IP67, поддержку eSIM и сбалансированные характеристики. Официально устройство продают за 43,9 тыс. руб.

Замыкает топ Poco X7 Pro, который предлагается в России за 36 тыс. руб. Это бюджетный игровой смартфон с чипом MediaTek Dimensity 8400 Ultra, батареей емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт, двойной камерой и AMOLED-экраном с частотой 120 Гц.