Обнаружена новая малая планета за орбитой Плутона

Астрономы обнаружили новую малую планету далеко за орбитой Плутона — объект 2017 OF201, который стал одним из самых отдаленных и крупных транснептуновых тел, известных на сегодня. Его диаметр, по оценкам, составляет от 470 до 820 км — почти как у Цереры, крупнейшего объекта пояса астероидов.

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Объект вращается вокруг Солнца на расстоянии до 838 астрономических единиц (а.е.), то есть почти в 30 раз дальше, чем орбита Нептуна (30 а.е.), и в 838 раз дальше от Солнца, чем Земля. Даже в своей ближайшей точке к Солнцу он не подходит ближе, чем на 45 а.е.

Небесное тело официально добавлено в каталог Центра малых планет Международного астрономического союза 21 мая. Его открытие — результат анализа архивных снимков, проведенного группой под руководством Сихао Ченга из Института перспективных исследований. Препринт с описанием открытия размещен на платформе arXiv.

Из-за такой необычайно вытянутой орбиты 2017 OF201 получил классификацию экстремального транснептунового объекта (ETNO) — редкого подкласса тел, которые помогают астрономам понять загадки гравитационного поведения на окраинах Солнечной системы.

Подобные объекты укрепляют гипотезу о существовании так называемой Планеты Девять — предположительно крупного, но пока не обнаруженного тела, масса которого может быть в шесть раз больше земной, с орбитой продолжительностью 7400 лет. Его гравитация, как предполагается, могла бы объяснить странные траектории некоторых ETNO.

«2017 OF201 — не тот планетарный тяжеловес, которого мы ждали, но он напоминает, что Солнечная система по-прежнему полна сюрпризов», — пишет журналист Исаак Шульц.

Пока 2017 OF201 не тянет на звание Девятой планеты, но его открытие — еще один штрих к картине далеких границ Солнечной системы. Буквально месяц назад астрономы сообщили о другом медленно движущемся объекте за орбитой Нептуна — еще одном потенциальном ETNO, но находящемся не в том месте, где должна быть Планета Девять.

Как отмечают исследователи, изучение подобных тел может не только помочь обнаружить загадочную Девятую планету, но и объяснить поведение множества транснептуновых объектов, чьи орбиты и скопления пока не поддаются полному объяснению.