На Луне предложили собрать гигантский сачок для ловли грузов

Космические специалисты постоянно ищут новые идеи для освоения Луны. Одна из главных проблем — как безопасно приземлять грузы на её поверхность. Европейская Lunar Cargo предложила интересное решение — систему M.A.C.E.D.O.N.A.S., которая работает как огромный сачок.

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Идея в том, что лунный груз не приземляется на жёсткую поверхность, а попадает в специальный амортизирующий элемент. Этот «ловец» из прочного материала поглощает энергию удара и затем автоматически возвращается на место. Благодаря этому не возникает пыли и обломков, которые могли бы повредить лунную инфраструктуру.

Система может принимать грузы разных размеров — от небольшой посылки до целого посадочного модуля. После того, как груз пойман, специальные роверы доставляют его к месту хранения. Когда материал изнашивается, его можно переработать для 3D-печати.

Компания уже получила патент и несколько наград, а также ищет финансирование для дальнейшей разработки.