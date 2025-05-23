Стало известно о влиянии помета пингвинов на климат Антарктики

Аммиак, выделяемый пометом десятков тысяч пингвинов в Антарктиде, способствует образованию облаков, которые отражают солнечный свет и помогают охлаждать континент, сообщили ученые.

Фекалии пингвинов способствуют формированию облаков, которые охлаждают Антарктиду, сообщает New Scientist.

Ученые обнаружили, что крупные колонии пингвинов выделяют в воздух аммиак, который помогает образовывать частицы, вокруг которых конденсируется водяной пар – необходимый этап для образования облаков.

«Это демонстрирует глубокую связь между экосистемой и атмосферными процессами», – рассказал Мэттью Бойер из Университета Хельсинки.

В Антарктиде из-за чистоты воздуха подходящих частиц для образования облаков крайне мало, поскольку здесь почти нет пыли, растительности и загрязнений. Раньше считалось, что такие частицы в основном формируются из серной кислоты, выделяемой фитопланктоном, но аммиак ускоряет этот процесс в тысячу раз.

Бойер и его коллеги измерили уровень аммиака и других веществ возле колонии из 60 тыс. пингвинов Адели на Антарктическом полуострове. При ветре со стороны колонии концентрация аммиака в воздухе резко возрастала, что способствовало увеличению числа крупных частиц серной кислоты, вокруг которых образовывались облака. Этот эффект сохранялся даже спустя недели после ухода птиц.

По словам исследователей, облака отражают солнечный свет и способствуют охлаждению поверхности.

Ученые предупреждают, что сокращение численности пингвинов – например, из-за потери льдов – может уменьшить облачность и привести к потеплению региона. Пока невозможно точно оценить масштаб этого влияния, но аналогичные исследования в Арктике показали, что аммиак от птичьих колоний может компенсировать треть потепления, вызванного углекислым газом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, айсберг А23а откололся от ледника Фильхнера в 1986 году и может столкнуться с островом Южная Георгия, угрожая местной фауне, включая тысячи пингвинов и тюленей. Во время дрейфа в 340 километрах от этого острова айсберг потерял кусок площадью около 80 кв. километров, что составляет примерно 2% его общей площади.