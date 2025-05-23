Российское издание протестировало новый смартфон Xiaomi 15s Pro

Заявления Xiaomi относительно высокой производительности фирменного процессора XRing 01 не подтвердились. Об этом сообщает Rozetked.

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Представленный 22 мая смартфон Xiaomi 15s Pro оснащается новейшим фирменным процессором XRing 01. На презентации глава компании заявил, что устройство способно преодолеть отметку в 3 млн баллов в тесте AnTuTu, однако тесты Rozetked показали, что в максимальном режиме производительности Xiaomi 15s Pro набирает 2 532 596 баллов в AnTuTu. Это соответствует уровню флагманского Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Для сравнения, iPhone 16 Pro демонстрирует результат 1 702 890 баллов, а Xiaomi 15 Ultra — 2 567 869 баллов. Несмотря на маркетинговые заявления, показатель остается ниже 3 млн.

Схожие ситуации ранее наблюдались с устройствами других китайских производителей, где заявленные тестовые результаты отличались от реальных значений. Эксперты объясняют это расхождение тем, что рекламные цифры зачастую основаны на лабораторных измерениях и не всегда отражают реальную картину.

В тесте GeekBench v6 показатели Xiaomi 15s Pro составили 2903 балла в одноядерном режиме и 9106 баллов в многоядерном.

Одним из ключевых испытаний является проверка устойчивости к перегреву. В стандартном тесте на троттлинг (100 потоков, 60 минут) обычно выявляются потенциальные ограничения процессора. Однако уже на 24-й минуте испытаний Xiaomi 15s Pro перегрелся и закрыл приложение.

Это может стать причиной обеспокоенности со стороны геймеров, которым требуется высокая стабильность производительности. Возможно, дальнейшие обновления ПО позволят улучшить поведение смартфона.