Российское издание протестировало новый смартфон Xiaomi 15s Pro
Заявления Xiaomi относительно высокой производительности фирменного процессора XRing 01 не подтвердились. Об этом сообщает Rozetked.
Представленный 22 мая смартфон Xiaomi 15s Pro оснащается новейшим фирменным процессором XRing 01. На презентации глава компании заявил, что устройство способно преодолеть отметку в 3 млн баллов в тесте AnTuTu, однако тесты Rozetked показали, что в максимальном режиме производительности Xiaomi 15s Pro набирает 2 532 596 баллов в AnTuTu. Это соответствует уровню флагманского Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Для сравнения, iPhone 16 Pro демонстрирует результат 1 702 890 баллов, а Xiaomi 15 Ultra — 2 567 869 баллов. Несмотря на маркетинговые заявления, показатель остается ниже 3 млн.
Схожие ситуации ранее наблюдались с устройствами других китайских производителей, где заявленные тестовые результаты отличались от реальных значений. Эксперты объясняют это расхождение тем, что рекламные цифры зачастую основаны на лабораторных измерениях и не всегда отражают реальную картину.
В тесте GeekBench v6 показатели Xiaomi 15s Pro составили 2903 балла в одноядерном режиме и 9106 баллов в многоядерном.
Одним из ключевых испытаний является проверка устойчивости к перегреву. В стандартном тесте на троттлинг (100 потоков, 60 минут) обычно выявляются потенциальные ограничения процессора. Однако уже на 24-й минуте испытаний Xiaomi 15s Pro перегрелся и закрыл приложение.
Это может стать причиной обеспокоенности со стороны геймеров, которым требуется высокая стабильность производительности. Возможно, дальнейшие обновления ПО позволят улучшить поведение смартфона.