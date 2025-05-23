Космодром Восточный впервые принял самолет Роскосмоса

Самолет Роскосмоса выполнил первый официальный рейс в аэропорт космодрома Восточный. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

© Космический центр «Восточный»

Самолет Ту-204-300 встретили водным салютом, который традиционно устраивают для авиакомпании, которая впервые приземлилась в новый аэропорт.

На космодром первым официальным рейсом прибыла делегация Роскосмоса во главе с генеральным директором госкорпорации Дмитрием Бакановым.

Уточняется, что взлетно-посадочную полосу аэропорта официально ввели в эксплуатацию 14 мая этого года. Теперь сократится время транспортировки космических аппаратов - их будут воздушным транспортом доставлять напрямую на космодром.