Ученые разгадали тайну происхождения эласмозавров

Ученые описали группу окаменелостей, принадлежащих, как ранее считалось, представителям рода Elasmosaurus — морским хищникам позднего мелового периода (85-65 миллионов лет назад) — и отнесли их к новому роду Traskasaura, не похожему ни на один из известных ранее. Эти гигантские рептилии достигали длины 12 метров и имели зубы, приспособленные для дробления раковин моллюсков. Полученные данные позволяют предположить, что эти свирепые хищники были одними из первых плезиозавров, охотившихся на добычу, нападая на нее сверху. Исследование опубликовано в Journal of Systematic Palaeontology.

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Эласмозавры — огромные плезиозавры, бороздившие океанические воды более 65 миллионов лет назад и питавшиеся, как правило, мелкими рыбами, кальмарами и аммонитами. Впервые окаменелые останки Traskasaura, ранее относимого к эласмозаврам, а теперь признанного отдельным родом, были обнаружены в позднемеловых породах в 1988 году вдоль реки Пантледж на острове Ванкувер. В 2002 году ученые описали и другие окаменелости, включая правую плечевую кость и скелет детеныша с хорошо сохранившимися грудной клеткой и конечностями. Однако происхождение животного до сих пор оставалось загадкой для палеонтологов.

«Научная путаница, связанная с этим таксоном, вполне объяснима. В нем странным образом сочетаются примитивные и продвинутые признаки. Так, плечевая кость не похожа ни на одну среди таковых у других плезиозавров из числа тех, что я видел, а видел я их немало», — сообщил Ф. Робин О’Кифф из Университета Маршалла в Западной Вирджинии, США.

Новые «прекрасно сохранившиеся» части скелета позволили международной команде ученых из Канады, Чили и США пролить свет на эволюцию эласмозавров из реки Пантледж и определить их как новый род и вид, получивший название Traskasaura sandrae. Эти морские рептилии при общей длине до 12 метров обладали аномально длинной шеей, скелет которой состоял из по меньшей мере 50 позвонков, из которых хорошо сохранились 36.

И хотя об особенностях жизни Traskasaura sandrae известно немногое, «удивительный и длинный список продвинутых признаков» строения его костей указывает на то, что он мог хорошо плавать вниз головой. Авторы работы считают, что сочетание этих особых черт связано со стратегией охоты, которая подразумевала нападение на добычу сверху. Вероятнее всего, Traskasaura sandrae охотились на широко распространенных в северной части Тихого океана аммонитов — ныне вымерших головоногих моллюсков. На пищевые предпочтения «трасказавров» указывает строение их зубов, которые идеально подходили для дробления защитных раковин доисторических моллюсков.

Подводя итоги работы, авторы сообщают, что все описанные ими три ископаемых образца могут на самом деле не принадлежать одному виду. Тем не менее все образцы отличаются от описанных ранее эласмозавров, демонстрируя в том числе и конвергентные (формирующиеся независимо внутри не связанных общим происхождением групп животных) признаки. Это, в свою очередь, как и ряд продвинутых свойств, характерных только для трасказавров, непротиворечиво свидетельствуют об общности происхождения всех трех экземпляров, идентифицированных учеными как принадлежащие Traskasaura sandrae.