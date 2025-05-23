ИИ подсказал Microsoft уволить работавшего с 2000 года айтишника с аутизмом

Жена бывшего сотрудника Microsoft с 25-летним стажем поделилась на Reddit, что ее мужа уволили из-за автоматизированного отбора, проведенного компьютерным алгоритмом.

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«Мой муж проработал в Microsoft 25 лет. Его только что уволили — случайно, по результатам компьютерного алгоритма. Его последний рабочий день — в эту пятницу, в его 48-й день рождения», — заявила супруга программиста.

Несмотря на сложное состояние здоровья мужчины с аутизмом и рассеянным склерозом, его профессиональная деятельность отличалась высокой степенью вовлеченности и трудовой дисциплины. Он не пропускал рабочие дни, редко уходил на больничный и регулярно брал на себя дополнительные обязанности, заменяя коллег в праздничные дни.

По словам супруги мужчины, за 25 лет работы в Microsoft программист получил корпоративные награды за исправление ошибок, стоимость которых исчислялась миллионами долларов, а также выступил наставником для сотен специалистов, многие из которых позже заняли руководящие должности.

Увольнение программиста вызвало широкий общественный резонанс, особенно в контексте использования автоматизированных систем принятия кадровых решений. Комментаторы на форуме выразили обеспокоенность тем, что подобные механизмы могут негативно сказаться на сотрудниках старшего возраста и людях с проблемами со здоровьем. Некоторые пользователи предположили, что причиной увольнения могли стать расходы на заработную плату или медицинское обслуживание специалиста.