Крымский астроном рассказал об открытии 15-й кометы

Российский астроном Геннадий Борисов сообщил об обнаружении в ходе наблюдений в поселке Научный в Крыму 15-й за его профессиональную деятельность кометы. Как утверждает специалист, она может приблизиться к Солнцу в июне следующего года, передает РИА Новости/

Астроном уточнил, что он открыл комету в ночь со 2 на 3 мая. По его словам, она более двух недель «висела» на странице Центра малых планет.

«Открыл на том же телескопе-рефлекторе, что и ранее. Наблюдал ее в северной части неба, недалеко от Полярной звезды», - указал Борисов.

Он также отметил, что комете присвоили имя C/2025 J1 (Borisov). Комета имеет форму параболы, и ее орбитальный период очень велик. Орбита почти перпендикулярна эклиптике, сообщил астроном.

В июне 2026 года комета приблизится к Солнцу на минимальное расстояние — это называется перигелий. Сейчас она находится на пути к этой точке. По словам астронома, яркость кометы будет постепенно увеличиваться и достигнет 17,5 звездной величины к началу 2026 года. Размер ядра кометы составляет примерно 7–10 километров, подчеркнул ученый. Наблюдать комету можно будет только с помощью мощных телескопов, отметил он.