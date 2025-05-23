Представлены российские малые спутники для длительной работы в космосе

Россияне продемонстрировали на международной выставке в Малайзии малые спутники, способные длительно работать в космосе.

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С помощью модуля «Аист» и системы дистанционного зондирования Земли «Ресурс» можно проводить различные исследования и наблюдения за состоянием лесов и других природных массивов, а также следить за развитием крупных городов и промышленных зон.

Леонид Михайленко, представитель ракетно-космического центра «Прогресс»

«Эти аппараты практически не имеют аналогов в мире, потому что малый космический аппарат просуществовал на орбите порядка 8 лет. Это определенный рекорд. В основном аппараты оптико-электронного наблюдения существуют на орбите от трех до пяти лет».

На выставке Роскосмос также показал скафандр «Сокол-КВ-2», ракеты «Союз-5», «Амур» и другие инновационные разработки.