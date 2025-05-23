Пользователей Samsung Galaxy S24 призвали обновить прошивку

Samsung выпустила майский патч безопасности для флагманских смартфонов серии Galaxy S24, который устраняет десятки уязвимостей, улучшая защиту устройств и пользовательских данных. Об этом сообщает портал SamMobile.

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На текущий момент обновление доступно в США и охватывает как операторские версии смартфонов, так и стандартные модели, устраняя ряд уязвимостей, выявленных в операционной системе Android.

Кроме того, Samsung включила исправления для чипов Exynos, а также закрыла 20 уязвимостей в программном обеспечении One UI.

Компания рекомендует пользователям установить обновление в кратчайшие сроки для обеспечения максимального уровня защиты. Распространение патча в других регионах ожидается до конца мая.

На данный момент Samsung активно тестирует прошивку фирменную One UI 8 на базе Android 16. Бета-версия этого обновления ожидается в мае-июне, а выход стабильной версии — до конца лета. В начале 2025 года Samsung задержала выход обновления One UI 7 для своих смартфонов на несколько месяцев, из-за чего продолжительное время единственными устройствами на базе свежей прошивки оставались модели Galaxy S25.