Российские космонавты впервые опробуют тренажер нового транспортного корабля

Начальник Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос) Максим Харламов сообщил, что российские космонавты уже в сентябре начнут тренировки на новом комплексном тренажере для пилотируемого транспортного корабля нового поколения.

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Испытания тренажера планируют завершить к июню, чтобы подготовить экипаж к первому полету нового корабля. Первыми занятия пройдут те космонавты, которые уже вошли в группу сопровождения этого транспортного судна и готовятся к будущему полету.

В процессе тренировки космонавтам будут показывать работу всех систем нового корабля. Занятия будут не просто отдельными элементами, а комплексными — с отработкой всех этапов полета. Это позволит подготовиться к полному циклу: от старта и выхода на орбиту до возвращения на Землю.

Максим Харламов отметил, что тренировки будут проходить по классической схеме подготовки космонавтов, только с использованием нового оборудования.