Осталось недолго? Чем грозит шестое вымирание на Земле

Информационные агентства публикуют тревожные сообщения о шестом массовом вымирании. О том, что это такое, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.

Заголовки статей действительно пугают: "Экологи бьют тревогу: Земля на грани шестого массового вымирания из-за деятельности человека!", "Планета на пороге экологической катастрофы" и даже "Ученые предупреждают о приближающемся конце света". Складывается впечатление, что уже завтра мы выйдем на улицу и не обнаружим в природе большей части привычных нам животных, птиц и насекомых. Воображение рисует жуткие апокалиптические картины мгновенной гибели едва ли не всех видов, а следом, вероятно, и человечества. На самом деле все, конечно, обстоит совсем не так тревожно, хотя и вовсе не безоблачно. Давайте по порядку.

В истории Земли уже было пять массовых вымираний: ордовикско-силурийское, девонское, пермское, триасовое и мел-палеогеновое. Так называют исчезновение 75% и более видов в течение геологически короткого периода времени. Большинство вымираний имели естественные причины, и лишь последнее, мел-палеогеоновое (65,5 миллиона лет назад), было результатом катастрофы: на планету упал гигантский метеорит. Хотя и это можно считать природным катаклизмом.

Современная геологическая эпоха называется голоценом, она началась примерно 12 тысяч лет назад. Континенты за это время переместились незначительно (не больше чем на километр), зато уровень моря из-за таяния ледников поднялся на 35 метров. Голоцен начался с исчезновения плейстоценовой фауны – крупных животных вроде мамонтов, мастодонтов, саблезубых кошек и гигантских ленивцев. В течение последующего времени не стало и других видов. В качестве примера можно назвать дронтов острова Маврикий или стеллерову корову – морское млекопитающее, обитавшее у побережья Командорских островов. И если о причинах вымирания мамонтов исследователи спорят до сих пор, то с этими двумя видами все ясно: их уничтожили люди.

Но животные вымирают не только из-за прямой охоты на них. Человек активно меняет окружающую среду, загрязняет почву, воздух и водоемы, что приводит к тому же результату. Виды сегодня исчезают очень быстро. И это дает ученым повод считать этот процесс шестым массовым вымиранием, причем его часто называют антропогенным, то есть происходящим по вине человека.

Согласно докладу Всемирного фонда дикой природы (WWF), с 1970 по 2012 год индекс, отражающий численность различных видов животных, снизился на 58%, а популяции животных, живущих в пресной воде, сократились на 81%. Человек, судя по всему, ускорил естественный процесс исчезновения видов в 100 или даже 1 000 раз. Например, биомасса фитопланктона, которая составляла около 50% всей фотосинтезирующей биомассы Земли, за последние 50–70 лет снизилась на 40% из-за потепления океана.

Картина действительно вырисовывается удручающая, но здесь несколько оговорок. Для начала можно сказать, что далеко не все исследователи считают причиной снижения биоразнообразия деятельность человека. Во всех таких сообщениях есть много различных "вероятно", "скорее всего" и "возможно".

Стопроцентных доказательств не существует, хотя сомнений в том, что загрязнение экосистем губит их обитателей, нет. А кроме того, нынешнее вымирание тоже можно назвать естественным, если рассматривать человека как один из биологических видов. Такое происходит постоянно. Простой пример: когда-то в Черном море не было мидий и экосистема существовала без них. Затем сюда были занесены эти моллюски, которые быстро лишили кормовой базы остальных обитателей и стали едва ли не основным видом. Появился новый биом, который также можно было считать устоявшимся. Затем относительно недавно, чуть меньше века назад, в Черное море попали рапаны, которых здесь тоже не было ранее. То, что они сделали с местной экосистемой, тоже можно назвать катастрофическим вымиранием, но это не означает, что жизнь тут полностью исчезла. Возник новый баланс, который просуществует до появления в нем еще какого-нибудь инвазионного вида.

Человек – точно такой же агрессивный вид, вокруг которого остальным живется несладко. Мы формируем вокруг себя новую экосистему, которая, очевидно, будет беднее предыдущей, но, скорее всего, рано или поздно обретет собственную стабильность. Конечно, это слабое утешение.

Хотя…