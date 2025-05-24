В США произошли массовые сбои в работе соцсети X

В США произошли массовые сбои в работе соцсетей X и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщает сервис Downdetector.

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66% пользователей Facebook пожаловались на проблемы с приложением, 18% не могут зайти на свой аккаунт, а 16% не могут зайти на сайт социальной сети. Тем не менее, за час поступает не более двух сотен жалоб на сбои сервиса. При этом сбои несколько интенсифицировались после 16:00 по мск.

В X ситуация выглядит более драматично — сбои начались в 15:21 по мск единомоментно у 26 тыс. человек.

До этого пользователи Spotify в ряде стран сообщили о сбоях в работе сервиса.

Пиковый уровень сбоя в Европе был зафиксирован в Великобритании и составил более 20 тысяч жалоб, тогда как в Нидерландах и в Германии — около 16 тысяч. От пользователей из Франции поступило шесть тысяч жалоб.

По данным Downdetector, большая часть пользователей обратилась с жалобами на работу мобильного приложения, а также сайта и воспроизведения музыки.