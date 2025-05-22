В небе над Крымом заметили красивый редкий метеор

Полет удивительно красивого редкого метеора, так называемого грейзера, зафиксировали сразу три камеры Крымской астрофизической обсерватории (КрАО), рассказал научный сотрудник обсерватории Сергей Назаров. Об этом пишет РИА Новости.

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Астроном заметил, что метеор пролетел в ночь с 18 на 19 мая. Кадры объекта сделали три камеры, установленные на КрАО.

«Угловое расстояние, которое «прочертил» в небе метеор — порядка 170 градусов, то есть он пролетел практически через все небо. По всей вероятности, речь может идти о метеоре, который вошел лишь в верхние слои атмосферы и вновь покинул ее», — отметил Назаров.

По словам ученого, для такого рода редких метеоров есть англоязычное название — earth grazing fireball (грейзер, «коснувшийся атмосферы»).

Яркость метеора составила порядка минус первой звездной величины, то есть ярче звезд Вега или Арктур, заметил Назаров. Он добавил, что за 20 лет работы впервые увидел грейзер.

По его мнению, появление такого небесного тела связано с метеорным потоком Аквариды, который можно наблюдать с 19 апреля по 28 мая.

Ранее ведущий научный сотрудник красноярского Института физики имени Киренского Сергей Карпов сообщил, что в небе над Норильском камера видеорегистратора зафиксировала полет метеора.

Ученый отметил, что явление, которое наблюдали жители региона, «называется яркий метеор, или, другими словами, болид». Карпов отметил, что оно порождается входом в атмосферу космического камня размером несколько десятков сантиметров.