Экипаж «Шэньчжоу-20» совершил первый выход в открытый космос, сообщило в четверг «Синьхуа» со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полетов Китая (CMSA).

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Внекорабельная деятельность под руководством с Земли продолжалась около восьми часов. В 16:49 по пекинскому времени астронавты Чэнь Дун и Чэнь Чжунжуй, которым она была поручена, вернулись на станцию.

Выходили они через стыковочный отсек базового модуля «Тяньхэ», и это было его первое использование в таком качестве с момента развертывания космической станции «Тяньгун», обитаемой с лета 2021 года.

Тайконавты установили устройство защиты от космического мусора в предназначенном для него месте. Ранее оно было размещено снаружи через грузовой шлюз и временно закреплено с помощью роботизированной руки. Кроме того, было проведено техническое обслуживание внешнего оборудования.

По данным CMSA, космонавты благополучно вернулись в базовый модуль и чувствуют себя хорошо.