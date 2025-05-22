NASA перенесло расстыковку Cargo Dragon и МКС

NASA перенесло расстыковку многоразового грузового космического корабля Cargo Dragon и Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает «Интерфакс».

Причиной переноса в агентстве назвали непогоду. Предположительно, следующая попытка расстыковать аппараты произойдет в пятницу.

«Команды миссии продолжают отслеживать погодные условия у побережья Калифорнии, которые в настоящее время неблагоприятны для приводнения, и определят новую возможность для возвращения коммерческой миссии SpaceX по снабжению NASA», — сказано в сообщении.

Отмечается, что космический корабль планируется отсоединить, после чего он должен приводниться в Тихом океане на границе с Калифорнией. При этом, Cargo Dragon находится в составе МКС уже более месяца — ранее он доставил на станцию около трех тонн продовольствия и необходимых материалов.

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