Блогер сравнил автономность Samsung Galaxy S25 Edge с конкурентами

Автор YouTube-канала TechDroider сравнил автономность сверхтонкого смартфона Samsung Galaxy S25 Edge с конкурентами. Новинка показала худший результат среди всех актуальных моделей.

© Газета.Ru

В ходе испытаний Galaxy S25 Edge подвергся нагрузкам, включающим игровой процесс, воспроизведение видео, веб-серфинг, использование соцсетей и камеры. Аналогичные тесты проводились на iPhone 16 Pro Max, Galaxy S25 Ultra, OnePlus 13, Xiaomi 15 Pro и Pixel 9 Pro XL.

После трех часов игры в PUBG Mobile на Galaxy S25 Edge оставалось 62% заряда, что оказалось сопоставимо с Pixel 9 Pro XL (64%) и Galaxy S25 Ultra (70%). OnePlus 13 с емкостью аккумулятора 6000 мАч показал схожий результат, а лидером стал iPhone 16 Pro Max, потерявший лишь 20% заряда за это время.

Дополнительные три часа воспроизведения видео снизили заряд Galaxy S25 Edge до 43%, тогда как Pixel 9 Pro XL показал 45%. По истечении еще двух часов веб-серфинга заряд смартфона составил 32%, что оказалось выше, чем у Pixel 9 Pro XL (30%), тогда как iPhone 16 Pro Max сохранил 60% заряда.

В целом Galaxy S25 Edge проработал 10 часов 40 минут, уступив Pixel 9 Pro XL всего на 13 минут. Galaxy S25 Ultra выключился спустя 11 часов 45 минут, а OnePlus 13 проработал на три минуты дольше. Xiaomi 15 Pro продемонстрировал 12 часов 22 минуты работы, а лидером теста стал iPhone 16 Pro Max с результатом 12 часов 38 минут.

Samsung Galaxy S25 Edge — один из самых тонких смартфонов. Однако для создания корпуса толщиной 5,8 мм производителю пришлось использовать аккумулятор емкостью 3900 мАч, тогда как все конкуренты предлагают батареи от 5000 до 7000 мАч.