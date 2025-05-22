Xiaomi представила смартфон с флагманским процессором собственной разработки

В рамках празднования своего 15-летия компания Xiaomi представила флагманский смартфон Xiaomi 15S Pro. Эта модель является специальной версией в линейке 15-й серии и знаменует собой дебют первого флагманского процессора Xiaomi — Xring O1. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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«Сердцем» Xiaomi 15S Pro стал инновационный чип Xring O1, разработанный Xiaomi и произведенный по 3-нм техпроцессу. Он содержит 19 миллиардов транзисторов и оснащен 10-ядерным процессором, включая два высокопроизводительных ядра X925 с тактовой частотой до 3,9 ГГц, а также 16-ядерным графическим ускорителем Immortalis-G925. Для эффективного отвода тепла используется новая система Wing-shaped Ring Cold Pump Pro.

Смартфон получил 6,73-дюймовый OLED-дисплей производства TCL Huaxing с разрешением 3200 на 1440 пикселей и четырьмя изогнутыми гранями. Панель поддерживает адаптивную частоту обновления LTPO от 1 до 120 Гц, достигая пиковой яркости SDR до 3200 нит. Защиту экрана обеспечивает стекло Dragon Crystal Glass 2.0, а под дисплеем расположен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Фотовозможности представлены тройной основной камерой с 50-мегапиксельными сенсорами. Главный датчик Light Fusion 900 размером 1/1,31 дюйма с диафрагмой f/1.44 и оптической стабилизацией Hyper OIS. Дополняют его 115-градусная сверхширокоугольная камера и телеобъектив-перископ с 5-кратным оптическим зумом и 10-кратным зумом без потерь. Все три объектива используют оптику Leica Summilux. Фронтальная камера имеет разрешение 32 МП.

За автономность отвечает аккумулятор высокой плотности емкостью 6100 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 90 Вт, беспроводная зарядка 50 Вт и магнитная беспроводная зарядка. Смартфон работает под управлением новой операционной системы Xiaomi HyperOS 2.0.

Среди прочих особенностей — поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB 3.2 Gen 1, ИК-порт, стереодинамики с Dolby Atmos и защита от пыли и воды по стандарту IP68. Также имеется поддержка сверхширокополосной связи (UWB). При толщине 8,33 мм и весе 216 граммов, Xiaomi 15S Pro доступен в цветах Dragon Scale Fiber и Far Sky Blue.

Xiaomi 15S Pro уже поступил в продажу на территории Китая. Версия с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти предлагается по цене 5499 юаней (почти 61 000 руб. по курсу на 22 мая 2025 года, – «Газета.Ru»).