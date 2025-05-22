Производитель iPhone предсказал сборку смартфонов роботами

Китайская корпорация Foxconn заявила, что в будущем смартфоны будут собирать роботы. Об этом сообщает издание The Register.

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Foxconn является главным сборщиком iPhone для американской Apple. Руководитель компании Юнг Лю, выступая на конференции Computex на Тайване, предсказал, что искусственный интеллект (ИИ) и роботы в ближайшем будущем займутся производством гаджетов. По его мнению, это позволит решить многие экономические проблемы.

Лю обратил внимание на высокие импортные тарифы США и намекнул, что их главный клиент Apple будет постепенно перевозить производство из Китая в США. По его словам, есть два пути решения проблемы высокой себестоимости производство гаджетов — аутсорсинг и иммиграция. Юнг Лю заявил, что компании могут переносить производство в развивающиеся страны или лоббировать иммиграцию людей из бедных стран.

«Но страны с низким ВВП рано или поздно закончатся», — заметил топ-менеджер.

По его словам, Foxconn уже сейчас стремится заменить живых специалистов на роботов.

«Мы думали, что, возможно, сможем заменить каждого человека, но это оказалось не так», — подчеркнул Юнг Лю.

Однако глава Foxconn заметил, что компания уже использует ИИ для работы с поставщиками и будет и дальше применять новые технологии.

В конце мая корпорация Amazon получила разрешение в США на доставку товаров с помощью дронов. В том числе, корпорация Джеффа Безоса начнет доставлять по воздуху iPhone.