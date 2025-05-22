Realme показала тизер «прозрачного» смартфона Neo7 Turbo

Realme анонсировала запуск смартфона Neo7 Turbo на 29 мая в Китае. Главной особенностью устройства станет полупрозрачный корпус, тизер которого попал недавно в Сеть.

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Смартфон оснащён процессором MediaTek Dimensity 9400e. Realme Neo7 Turbo получил аккумулятор ёмкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт и быструю зарядку. Устройство работает на Android 15 с оболочкой Realme UI.

Экран с частотой обновления 120 Гц гарантирует плавность изображения, а 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают быструю работу.

Dimensity 9400e SoC построен по передовому 4-нм техпроцессу TSMC с процессором, состоящим из одного ядра Cortex-X4 с тактовой частотой 3,4 ГГц, трех ядер Cortex-X4 с частотой 2,85 ГГц и четырех ядер Cortex-A720 с частотой 2,0 ГГц. Чип также содержит графический процессор Immortalis-G720 MC12 и NPU 790.