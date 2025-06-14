Пределы орбиты: сколько всего спутников может вместить Земля?

Не так давно, на рассвете эпохи освоения космоса, на орбите Земли было совсем немного спутников. Теперь, почти 70 лет спустя, нашу планету окружают тысячи искусственных спутников, и их количество растет почти каждый день. Но сколько их всего? И есть ли какой-то лимит на число спутников на орбите? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

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На протяжении многих лет количество запускаемых на орбиту спутников было достаточно стабильным. Если точнее, со времен запуска первого советского спутника в 1957-м на орбиту ежегодно выводились по 50-100 аппаратов. Тренд сохранялся вплоть до 2010-х, когда расцвет частных космических компаний, вроде SpaceX, привел к повышению количества спутников. Так, в 2024 году ракеты взлетали с полигонов в среднем каждые 34 часа, выводя на орбиту свыше 2 800 спутников.

По состоянию на май 2025 года, на низкой околоземной орбите находятся приблизительно 11 700 активных спутников. Однако общее число спутников, включая неактивные, может составлять до 14 900.

Но и это лишь начало. Некоторые эксперты предсказывают, что количество активных спутников может увеличиться в 10 раз, прежде чем статистика пойдет на спад. Если это действительно произойдет, то астрономия, исследование космоса и окружающая среда могут серьезно пострадать, потому что на орбите возникнет самая настоящая проблема с «дорожным трафиком».

Экспоненциальный рост количества спутников, по большей части, является результатом «мегасозвездий» — гигантских спутниковых сетей, запущенных частными компаниями. Одна из них — Starlink от SpaceX. На май 2025 эта сеть насчитывает примерно 7 400 активных спутников, или более 60% от числа всех активных спутников на орбите Земли.

Но SpaceX — не единственная организация, промышляющая спутниковыми сетями. Eutelsat запустила созвездие OneWeb, AST — SpaceMobile, Amazon готовится запустить Project Kuiper, а Китай — проект «Цяньфань», или буквально «Созвездие тысячи парусов».

Предсказать, сколько спутников будет запущено и в какой момент времени, тяжело, но исследователи уже могут прикинуть максимальное количество спутников, которое можно безопасно запустить на орбиту нашей планеты. По мнению многих астрономов, максимальная вместительность орбиты, скорее всего, составит 100 000 активных спутников. После этого порога новые спутники будут запускать лишь для замены тех, что прекратили работу и упали назад на Землю или сгорели в атмосфере. Если отталкиваться от актуальной скорости запуска спутников, человечество может достичь этого лимита до 2050 года.

Одна из проблем, которой грозит переполнение орбиты — это космический мусор. Хотя большинство современных ракет можно как минимум отчасти использовать повторно, они по-прежнему работают на разгонных блоках, которые сбрасываются на низкой околоземной орбите и могут находиться там годами. Если фрагменты мусора сталкиваются друг с другом или, еще хуже, активными аппаратами или станциями, то на орбите могут появиться тысячи мелких фрагментов, которые приводят к дополнительным инцидентам. Рано или поздно, если оставить ситуацию без внимания, каскад столкновений сделает низкую околоземную орбиту абсолютно непригодной для спутников и серьезно повредит нашей способности расширяться в солнечной системе.

Помимо этого, спутники имеют неприятное свойство отражать свет на поверхность Земли, что уже создает головную боль для оптических астрономов. Наиболее яркие объекты могут портить фотографии с телескопов, снятые методом долгой выдержки, а это ухудшает научные данные и мешает наблюдать за отдаленными целями.

Неочевидные источники загрязнения, вроде радиации, утекающей из спутников Starlink, также влияют на радиоастрономию. При перенасыщении орбиты уровень помех может стать настолько высоким, что некоторые типы радиоастрономии просто нельзя будет применять.

Наконец, спутники могут воздействовать и на окружающую среду Земли. Новые научные работы выдвигают предположения, что космические аппараты, сгорающие в атмосфере, выпускают большие объемы металлических загрязнителей. И хотя эта сфера исследований пока молода, некоторые ученые считают, что мегасозвездия способны выбросить в атмосферу достаточно металла, чтобы потенциально нарушить магнитное поле Планеты. А результаты этого события могут быть катастрофическими.