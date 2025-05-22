Ученые раскрыли тайну останков младенца из средневекового борделя

Исследование открыло новый взгляд жизнь на средневековых секс-работниц и то, как они ухаживали за детьми. Как сообщает Phys.org, новые подсказки дало тело трехмесячного ребенка, которого обнаружили похороненным в полу борделя XIV века в бельгийском Алсте. Выяснилось, что мальчик погиб от болезни, а не от рук собственной матери — это бросает вызов историческим нарративом о том, что проститутки убивали своих детей.

Открытие было сделано еще в 1998 году. Почти через 20 лет доктор Максим Пулен и ее коллеги Селин Бон и Джессика Палмер провели исследование останков младенца, в том числе его ДНК и изотопный анализ останков, чтобы понять, как он жил перед смертью и установить ее причину.

Несмотря на распространенность убийства детей работницами публичных домов, от «нежелательных» младенцев избавлялись обычно сразу после или через несколько дней после рождения. Поскольку найденные останки принадлежат трехмесячному ребенку, убийство матерью ученые исключили. Тесты также показали, что мальчик хорошо питался перед смертью — по всей видимости, его регулярно кормили грудью. Таким образом, голодание было исключено. Кроме того, анализы исключили и бактериальные заболевания, в том числе чуму, проказу, туберкулез и холеру.

Вместе с тем в средние века детская смертность была высокой, а вирусные инфекции невозможно проверить. Кроме того, у мужчин более слабые иммунные реакции, из-за чего младенцы мужского пола больше подвержены риску смерти. Таким образом, мальчик мог скончаться от вируса.

Открытие подтвердило идею, что мать заботилась о ребенке и не хотела от него избавляться. Однако почему она не похоронила его на кладбище? Пулен отметила, что это довольно редкий инцидент для той эпохи.

«В Бельгии это единственный подобный случай, о котором я знаю. На международном уровне известны некоторые параллели, например, во Франции и Великобритании. Однако и здесь мы говорим об очень ограниченном количестве находок по сравнению с тысячами людей, найденных при обычных раскопках кладбищ», — сказала доктор.

Ученые выдвинули две гипотезы. По первой, ребенок не был крещен, из-за чего его нельзя было хоронить на кладбище. Вторая гипотеза заключается в нехватке средств на похороны — рытье могилы, свечи и гроб стоили денег. Однако даже в таких ситуациях нередки были случаи, когда люди тайно хоронили своих детей на кладбищах. Кроме того, интересно и расположение могилы — возле печи. Тщательно хороня ребенка у очага, мать могла надеяться сохранить его в тепле и защите, а также позволить его душе остаться около нее после смерти.