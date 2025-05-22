В Китае начнут курсировать «летающие маршрутки»

Китайский стартап EHang планирует запустить летающие маршрутные такси в Китае к 2030 году, а в крупных городах — при наличии инфраструктуры. Об этом заявил финансовый директор EHang Конор Ян в интервью South China Morning Post.

В текущем году компания планирует использовать свои электролеты EH216-S для организации туристических маршрутов в Гуанчжоу и Хэфэе. Они способны преодолевать расстояние до 30 километров и развивать скорость до 130 километров в час. Цена аппарата составляет 331 тысячу долларов США. В нем могут разместиться два пассажира.

EHang также планирует запустить подобные услуги в Таиланде, где уже начались испытательные полеты. Интерес к продукции компании проявляют страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

Для расширения возможностей EHang сотрудничает с компанией Gotion, которая производит тяговые батареи, и с Changan Automobile, занимающейся производством автомобилей. К концу текущего года EHang планирует увеличить выпуск аппаратов с 300 до 1000 единиц в год. Компания уже провела первичное размещение акций на фондовом рынке США и рассматривает возможность проведения вторичного размещения.

В этом квартале будет представлен VT-35, предназначенный для перелетов на средние дистанции до 300 км. Эксперты считают, что на начальных этапах рынок «малой электроавиации» будет сосредоточен на логистических услугах из-за необходимости развития инфраструктуры и обеспечения безопасности.