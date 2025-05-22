Ученые выяснили, почему яд одних пауков сильнее, чем у других

Группа ученых из Ирландского национального университета в Голуэе проанализировала яды 75 различных видов пауков и пришла к выводу, что на их опасность для людей влияет тип питания. Исследование было опубликовано в журнале Biology Letters.

Целью исследования было понять, могут ли такие факторы, как размер тела, тип добычи и способ охоты, включая использование паутины, влиять на разницу в силе яда пауков.

При этом ученые установили, что важнейшим фактором, делающим паука ядовитым именно для человека, является тип питания. Если паук преимущественно охотится на насекомых, его яд чаще всего особенно эффективно убивает беспозвоночных, но слабее действует на другую добычу.

Это объясняет, почему бразильский странствующий, или банановый паук, а также черная вдова, обладают более сильными ядами, представляющими угрозу для людей. В их рацион входят мелкие млекопитающие. В свою очередь яд гигантского домового паука больше влияет на беспозвоночных.

Ученые изначально предполагали, что те виды, которые используют в охоте паутину, будут менее ядовитыми, однако не смогли найти подтверждения этой гипотезе, так же как корреляцию между размером и ядовитостью пауков, пишет Phys.org.

«Удивительно, но мы не обнаружили никакой связи между тем, использует ли паук свою паутину, и силой его яда. Это позволяет предположить, что паутина, вероятно, важна для удержания добычи, независимо от того, насколько смертелен яд», - отметил доктор Кевин Хили, руководитель лаборатории макроэкологии в Школе естественных наук университета.

Ранее жителей Нью-Джерси и Нью-Йорка предупредили о риске появления гигантских ядовитых пауков Джоро, которые умеют летать и постепенно захватывают север США. Эксперты подозревают, что пауки были завезены в США во время грузовых перевозок и «последствия их прибытия становятся все более очевидными». Считается, что «эпицентром» вторжения пауков Джоро стала Джорджия.