Сверхзвуковой «удар» в окно переосмыслили

Исследователи НИИ механики МГУ им. М. В. Ломоносова выявили новую особенность проникновения в помещение звукового удара, образующегося при движении сверхзвуковой авиации. Новые выводы позволят усилить защиту оконных блоков, сообщила пресс-служба вуза.

Авторы провели расчеты и натурные испытания, воссоздав ситуации, при которых звуковой удар проникает в помещение или автомобиль через окна. Если раньше считалось, что волна звукового удара провоцирует колебания окна, которые далее приводят в действие волны давления в помещении, то новая работа показала, что "весь оконный блок смещается в проеме как единое целое, двигаясь, в некотором смысле, как монолитный поршень", делают вывод исследователи.

"Следовательно, эффективными способами экранирования звукового удара в помещениях являются повышение жесткости и демпфирования заделки оконных блоков в проеме вместо повышения жесткости самого оконного блока, которое является неэффективным", - пояснил заместитель директора НИИ механики МГУ Василий Веденеев, которого цитирует пресс-служба МГУ.

Звуковые удары выступают одним из основных барьеров в развитии сверхзвуковой гражданской авиации: у поверхности земли такие ударные волны воспринимаются как громкие и резкие хлопки. Проектирование гражданской авиации в связи с этим ведется таким образом, чтобы снизить интенсивность ударных волн, но полностью избавиться от них при высокой скорости полета невозможно. В связи с этим важно полностью понимать механизмы проникновения звукового удара в помещения для совершенствования их защиты.

Результаты работы опубликованы в журнале Q1 Applied Acoustics.