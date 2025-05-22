Исследование: растения умеют «слышать» пчел

Ученые из Туринского университета обнаружили, что растения могут «слышать» жужжание пчел и выделять больше нектара, если эти насекомые находятся поблизости. Об этом сообщает Eurekalert.

По мнению ученых, усиленное выделение нектара может быть частью стратегии выживания (эволюционной адаптации), в рамках которой предпочтение отдается пчелам, а не так называемым насекомым-«грабителям», которые не предлагают растениям никаких репродуктивных преимуществ.

Глава исследовательской группы, зоолог из Туринского университета Франческа Барберо рассказала, что появляется все больше доказательств, что и насекомые, и растения могут воспринимать виброакустические сигналы. По версии ученых, растения могут «слышать» пчел с помощью механорецепторов - клеток, реагирующих на механическую стимуляцию (прикосновение, давление или вибрации).

«У растений нет мозга, но они могут ощущать окружающую среду и реагировать соответствующим образом», - подчеркнула Барберо.

В рамках своего исследования ученые проигрывали возле львиного зева записи жужжащих звуков, издаваемых пчелами Rhodanthidium sticticum. Зоологи сравнили реакцию растений на жужжание пчел, на звуки, издаваемые неопыляющей осой, и на звучание окружающей среды. Оказалось, что в ответ на звуки, издаваемые пчелами, львиный зев увеличивал объем производимого нектара и содержание сахара в нем.

Исследователи предполагают, что звуки жужжания можно использовать как экологически чистый метод, позволяющий усилить опыление сельскохозяйственных культур.