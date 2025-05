Стартовал проект по охлаждению Земли с помощью морских облаков

Команда ученых из Манчестерского университета запустила проект REFLECT, чтобы выяснить, может ли осветление морских облаков стать временным способом сдерживания глобального потепления.

Проект финансируется Агентством перспективных исследований и изобретений Великобритании (ARIA) и исследует, как распыление частиц морской соли может повысить отражательную способность облаков, возвращая солнечное излучение в космос и снижая температуру на Земле.

В чем идея проекта

Проект REFLECT (Responsible innovation Framework for assessing novel spray technology To examine local albedo changes) изучает технологию морского облачного осветления (MCB). Суть метода — распыление мелких частиц морской соли в низкие облака над океанами, что увеличивает их альбедо (способность отражать свет) на 5–10%. Это может временно снизить температуру в отдельных регионах, что я вляется критически важным в условиях быстрого глобального потепления.

Принцип основан на естественном процессе: морские брызги создают аэрозоли, вокруг которых образуются облачные капли. Чем больше частиц — тем больше капель, а облака становятся ярче и живут дольше.

Исследования показывают, что локально MCB может снизить температуру на 0,5–1 °C, однако глобальный эффект пока неясен. Так, моделирование показало, что осветление облаков в юго-восточном Атлантическом океане может снизить радиационное воздействие до 2 Вт/м². Этого все еще недостаточно, чтобы компенсировать глобальное потепление (порядка 3 Вт/м²), но проект только набирает обороты. В то же время эксперименты в конце 2024 года на Большом Барьерном рифе продемонстрировали, что распыление соли способно понизить температуру воды и защитить кораллы от обесцвечивания.

Главное открытие

MCB эффективнее не только за счет увеличения яркости облаков, как считалось ранее, но прежде всего за счет роста облачности — на 60–90%. Однако эффект не универсален: в некоторых регионах осветление может изменить осадки, снизить продуктивность экосистем. Пока что эту погрешность пытаются устранить.

С начала индустриальной эпохи глобальная температура уже выросла на 1,1 °C, и нынешние меры по снижению выбросов не гарантируют удержания потепления в пределах 1,5 °C, установленного Парижским соглашением.

MCB — это временная мера, которая не устраняет саму причину потепления — выбросы парниковых газов, но может дать человечеству дополнительное время на сокращение этих выбросов и переход к экологически чистой энергетике.

«Мир не достигает своих климатических целей, и быстрое потепление вызывает необратимые последствия», — говорит профессор Хью Коу, руководитель проекта.

MCB использует безопасный природный материал — морскую соль, которая оседает в течение нескольких дней, делая вмешательство обратимым. Это отличает метод от более радикальных подходов, таких как инъекции стратосферных аэрозолей, которые сложнее контролировать. Однако сохраняются риски: осветление может нарушить атмосферные процессы и усилить потепление в некоторых регионах, если облака начнут истончаться.

Проект разделен на три направления

Технологии: ученые из Манчестера и Кембриджа разрабатывают методы распыления, включая перегретую и пузырьковую атомизацию, а также электроспрей. Лабораторные испытания помогут определить оптимальный размер частиц (менее 1 мкм). Полевые эксперименты: если лабораторные тесты будут успешны, последуют ограниченные по времени морские испытания под строгим контролем, с привлечением местных сообществ и экологов.

Климатическое моделирование: исследователи из Эксетера и Финского метеорологического института изучают возможные климатические последствия MCB — от изменений осадков до влияния на морские экосистемы.

«Осуществимость MCB зависит не только от технологий, но и от общественного восприятия и содействия», — отмечает Роб Белами, старший преподаватель Манчестерского университета.

Проект пока что не предполагает запуск MCB в масштабах планеты, но стремится создать научную основу для будущих решений.