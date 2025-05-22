России предсказали увеличение числа ИТ-сбоев

Количество ИТ-сбоев в России в 2025 году может может увеличиться на 15-20% по сравнению с 2024 годом, что напрямую связано с усиливающимся трендом на «ИИ-программирование». Об этом «Газете.Ru» стало известно из исследования компании «Монк Диджитал Лаб», копия которого имеется в распоряжении редакции.

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Эксперты связывают этот рост с несколькими ключевыми факторами. Среди них — появление дополнительных дефектов в коде, сгенерированном ИИ (например, разработчики, использующие Copilot, в среднем вносят на 41% больше ошибок). Причиной также является усложнение архитектуры систем в условиях быстрого выпуска релизов и перехода к микросервисам, а также «ложное чувство безопасности» у разработчиков, доверяющих внешне корректному ИИ-коду без глубокой проверки.

Влияние ИИ-ассистентов на надежность ИТ-систем варьируется по отраслям. Телеком-операторы, активно использующие Generative AI, могут столкнуться с ростом сбоев на 15–18% в 2025 году, так как ошибка в конфигурационном скрипте способна вызвать масштабный сбой. Ритейл увидит увеличение небольших багов на 12-14%, которые, однако, будут быстро устраняться. В финансовой отрасли возможен небольшой рост мелких сбоев (8–10%) из-за человеческого фактора, а промышленные компании ожидают минимальное влияние – рост инцидентов до 5-7%.