Астрономы назвали главное условие рождения звезд

Астрономы выяснили, что ключевым фактором звездообразования является не только объем газа в галактике, но и то, где он находится. Это открытие сделано в рамках масштабного радионаблюдения, проведенного с помощью австралийского телескопа «ASKAP» и опубликовано в Astronomical Society of Australia исследователями из ICRAR — Международного центра радиоастрономических исследований.

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Впервые было проанализировано распределение газа в почти 1000 галактик в рамках крупного обзора WALLABY (Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind surveY). Результаты противоречат прежним представлениям: само по себе наличие газа в галактике не гарантирует рождение новых звезд, как считалось ранее

«Было очень волнительно увидеть корреляцию между образованием звезд и тем, где находится атомарный водородный газ», — говорит ведущая автор исследования, аспирантка Сеона Ли из Университета Западной Австралии.

Традиционная точка зрения гласила: чем больше газа — особенно водорода — в галактике, тем активнее идет звездообразование. Однако новое исследование показывает, что важна не общая масса газа, а его локальная концентрация. Только если атомарный водород скапливается в определенных областях галактики, там действительно могут зародиться звезды.

«Создание звезд — как выпечка торта», — объясняет профессор Барбара Катинелла, старший научный сотрудник ICRAR и соруководитель проекта WALLABY. —«Для разных тортов нужно разное количество муки. Но если вы хотите испечь торт, важно, сколько муки в миске, а не в упаковке. То же и с газом в галактике».

До появления «ASKAP» астрономы могли изучать структуру газа лишь в нескольких сотнях галактик. Благодаря высокой чувствительности и широкому полю зрения телескоп «ASKAP» позволил исследовать в деталях почти 1000 галактик — крупнейший на сегодняшний день подобный обзор.

«Чтобы понять, как формируются звезды, нужно изучать газ именно в тех зонах, где это происходит», — добавляет Ли. —«Это позволяет оценить, сколько газа действительно участвует в процессе».

«ASKAP» не просто «видит» газ — он картирует его распределение в деталях, предоставляя трехмерную картину положения атомарного водорода в галактических дисках. Это помогает улучшить модели эволюции галактик и раскрыть механизмы, стоящие за звездообразованием.