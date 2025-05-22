Фанаты iPhone оказались лояльнее пользователей смартфонов Samsung

Большинство (89%) пользователей iPhone при покупке нового устройства снова выбирают продукцию Apple. Об этом говорится в исследовании Consumer Intelligence Research Partners (CIRP).

© Газета.Ru

Несмотря на высокую лояльность пользователей iPhone, этот результат ниже, чем в 2023 году, на 5%. В то же время Samsung демонстрирует положительную динамику: с 2021 по 2025 год лояльность пользователей к южнокорейскому бренду увеличилась с 68% до 76%.

По мнению аналитиков CIRP, сравнение лояльности пользователей Apple и Samsung не совсем корректно с точки зрения рыночной динамики, поскольку число поклонников южнокорейского бренда значительно уступает аудитории Apple.

Эксперты также отмечают, что закрытая экосистема Apple способствует удержанию клиентов, тогда как разнообразие устройств на базе Android создает сложности для Samsung.

Отмечается, что исследование охватывает исключительно американский рынок, где Apple занимает лидирующие позиции с долей в 52%, тогда как Samsung удерживает 24%. Топ-3 замыкает Motorola с 12% рынка.