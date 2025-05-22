Инсайдер рассекретил дизайн новых флагманских часов Samsung

Известный инсайдер OnLeaks в сотрудничестве с изданием SammyGuru опубликовал первые рендеры умных часов Samsung Galaxy Watch 8 Classic, которые демонстрируют значительное изменение дизайна. Устройство получит необычный гибридный форм-фактор с круглым дисплеем и квадратным корпусом. Об этом сообщает издание 9to5Google.

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Опубликованные изображения, основанные на CAD-моделях, подтверждают ранее появившуюся информацию из прошивки Samsung. В отличие от полностью круглых предшественников, Galaxy Watch 8 Classic теперь будут иметь квадратный корпус, напоминающий прошлогодние Galaxy Watch Ultra, но с сохранением круглого экрана. Предполагаемые размеры устройства составляют 46 на 46,5 на 14,2 мм.

Ключевой особенностью, отличающей Classic от Ultra, станет возвращение фирменного вращающегося безеля Samsung. Хотя он не показан напрямую, характерные насечки на корпусе явно указывают на его наличие. При этом сохранится и третья физическая кнопка, впервые появившаяся в Galaxy Watch Ultra.

Несмотря на то, что многие вопросы касательно серии Galaxy Watch 8 остаются открытыми, эти рендеры дают гораздо более четкое представление о грядущей новинке. Ожидается, что Samsung представит новую линейку умных часов в июле этого года, одновременно с обновленными складными смартфонами.