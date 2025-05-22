«Яндекс» внедрил «Алису» в поиск

В поисковой системе "Яндекса" появился режим рассуждений, возможность генерировать контент и получать развернутые ответы с изображениями, видео и ссылками на источники благодаря внедрению "Алисы".

Об этом сообщили в компании.

"Благодаря "Алисе" в "Поиске" теперь можно получить ответ на вопрос в новом формате. Он выглядит как небольшая хорошо структурированная статья - с подзаголовками, видео и иллюстрациями", - отметили в "Яндексе".

В этом режиме рассуждений Алиса тратит больше времени и ресурсов на анализ информации, задействует больше источников и может представить ответ в виде таблицы для сравнения данных или более удобного отображения информации. Пользователь может посмотреть, как она подходит к задаче и какие выводы делает.

Также теперь пользователи могут прямо в "Поиске" генерировать тексты и изображения. Поиск с Алисой поможет придумать заголовок, слоган или поздравление, нарисовать картинку для слайда или презентации. Достаточно сформулировать задачу в поисковой строке.

Новые возможности "Поиска" с "Алисой" доступны всем пользователям. Чтобы все желающие могли бесплатно использовать режим рассуждений и генерации картинок, существуют ограничения по числу запросов. Это помогает дать максимально широкий доступ к нейросетевым технологиям, отметили в компании. Подписчики опции "Алиса Про" могут включать режим рассуждений и генерировать изображения без ограничений. Также в рамках опции "Про" тексты генерирует самая мощная нейросеть Яндекса последнего поколения - YandexGPT 5 Pro.

Кроме этого, в "Яндекс поиске" теперь можно искать сразу по объектам: предложениям товаров, квартир и финансовых продуктов. Они собраны в "Вертикалях поиска", чтобы пользователи могли удобно в них ориентироваться, сравнивать и выбирать самые выгодные варианты. У пользователей также появилась возможность оформить услугу сразу в "Поиске" - сейчас в нем можно оформить полис ОСАГО.