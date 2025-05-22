Смартфон Nothing Phone (1) не будет обновлён до Android 16
Стало известно, что популярный относительно недорогой смартфон Nothing Phone (1) не получит Android 16. Об этом рассказал инсайдерский портал GizmoChina.
Со ссылкой на сообщения Nothing источник рассказал, что компания не участвовала в бета-программе Android 16 в этом году. Дело, собственно, в том, что цикл поддержки модели Nothing Phone (1) подходит к концу.
Nothing, как и обещала, поддерживала три поколения Android, на рынок Phone (1) вышел с Android 12. Последним обновлением стала поддержка Android 15, которую вендор внедрил быстрее конкурентов. В дальнейшем телефон продолжит получать патчи безопасности, но крупных обновлений ОС больше не будет.
Пользователям рекомендуется подождать завершения развёртывания Android 16 и возможного «удивления со стороны Nothing новым обновлением для своего первого смартфона», отмечают инсайдеры.