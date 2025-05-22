Новый ИИ от Microsoft предсказывает погодные катаклизмы точнее человека

Искусственный интеллект меняет подход к прогнозированию погоды. Новая ИИ-модель Aurora, разработанная Microsoft и учеными из Университета Пенсильвании, превзошла традиционные системы по точности прогнозов тропических циклонов, загрязнения воздуха и океанских волн. Об этом сообщает журнал Nature.

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Одно из ключевых испытаний Aurora — тайфун Doksuri, обрушившийся на Филиппины в июле 2023 года. Все ведущие метеоцентры ошиблись в прогнозе его траектории. А Aurora точно указала путь шторма за 4 дня до удара, что могло бы спасти десятки жизней — в реальности предупреждения оказались запоздалыми.

Aurora — это базовая модель, подобная ChatGPT: она обучена на широком массиве данных и может быть дообучена под конкретные задачи — от прогнозов наводнений до распространения лесных пожаров.

Создание физической модели занимает годы и миллионы долларов, тогда как Aurora была разработана всего за восемь недель и запускается даже на обычном компьютере. Это делает ИИ-прогнозы доступными странам и регионам, где нет мощной вычислительной инфраструктуры.

На фоне климатических изменений экстремальные погодные явления учащаются, и точный прогноз критически важен. Aurora может закрыть этот разрыв — дешево, быстро и эффективно, обеспечивая прогностическую информацию даже для малых городов и поселков.