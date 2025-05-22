Охотник за сокровищами нашел серебряный клад древних кельтов

Спрятанное сокровище в виде монет железного века обнаружил 90-летний кладоискатель из Великобритании. Стоимость находки оценили в 20 тысяч фунтов стерлингов (2,1 млн рублей).

Мужчина с помощью металлоискателя осматривал поле неподалеку от деревни в графстве Дорсет. Он наткнулся на довольно распространенную монету, викторианский пенни, после чего остановился перекусить под деревьями.

После отдыха охотник за сокровищами решил более тщательно изучить местность, начал копать и заметил в земле что-то серебряное. Это оказался статер – монета железного века. За последующие пять дней он обнаружил 67 таких изделий. Монеты были изготовлены дуротригами – представителями древнего кельтского племени, населявшего часть современной Англии.

Монеты намерены продать на аукционе. По словам экспертов, они почти не были в обращении. Возможно, их закопали в качестве жертвы местному божеству, сообщает Daily Echo.

Ранее кладоискатель-любитель из Румынии обнаружил во время прогулки 1500 римских монет. Они были спрятаны 1700 лет назад. Холм, где сделали находку, намерены объявить археологическим памятником. Там проведут раскопки. Монеты выставят в музее.