Xiaomi представила стиральные машины, управляемые с телефона

Xiaomi представила серию стиральных машин Mijia Washing Machine Pro Blue Oxygen с загрузкой до 10 кг, которые выделяются поддержкой умных функций и низкой стоимостью. Об этом сообщает портал GizmoChina.

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Новая линейка включает стандартную модель с фронтальной загрузкой за 1899 юаней (около 21 тыс. руб.), а также комбинированную стирально-сушильную машину, стоимость которой составляет 2399 юаней (около 26,6 тыс. руб.).

Комбинированная модель поддерживает 10 кг загрузки для стирки и 7 кг для сушки, оснащена инверторным двигателем Direct Drive, который снижает уровень шума и вибрации, улучшает управление барабаном и повышает долговечность устройства. Компактные габариты (глубина 542 мм) позволяют устанавливать машину даже в ограниченных пространствах.

Устройство обладает рейтингом энергоэффективности «Уровня 1» по китайским стандартам, потребляя до 1800 Вт во время стирки и 1500 Вт во время сушки. Максимальная скорость отжима достигает 1200 оборотов в минуту, что способствует лучшему удалению влаги и снижению энергозатрат при сушке.

Конструкция включает барабан увеличенного диаметра, который предотвращает сминание ткани, а также интеллектуальную низкотемпературную сушку (55–65 градусов Цельсия), обеспечивающую бережное обращение с деликатными материалами. Встроенные датчики контролируют температуру, что особенно важно для стирки шерсти, шелка и пуховиков.

Среди прочего отмечается поддержка 30 встроенных программ, функции «Удаление шерсти домашних животных», интеграция с HyperOS Connect, которая позволяет управлять машиной через мобильное приложение Mi Home или голосового помощника Xiao Ai. Также заявлены ИИ-функции, среди которых автоматическое дозирование моющих средств, контроль уровня воды, а также сушка на основе влажности.