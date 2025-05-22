В России рекордно подешевел iPhone 16 Pro Max

Цена флагманского iPhone 16 Pro Max опустилась в России на 23%. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.

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Флагманский смартфон iPhone 16 Pro Max, представленный в 2024 году, значительно подешевел на российском рынке. По данным Hi-Tech Mail, стоимость устройства впервые опустилась ниже 100 тыс. руб. и приблизилась к отметке 90 тыс. руб. На старте продаж в сентябре 2024 года за смартфон просили от 194 тыс. руб., а в январе-феврале — от 125 тыс. руб.

К концу мая 2025 года флагман можно приобрести за 96 тыс. руб. на крупнейших маркетплейсах. Таким образом, с начала года цена снизилась на 23%, что делает устройство более доступным для российских потребителей.

Кроме того, некоторые магазины предлагают устройство еще дешевле — от 90,1 тыс. руб. За эти деньги пользователь получит американский iPhone 16 Pro Max на 256 ГБ. Американские модели отличаются от всех других отсутствием SIM-лотка — вместо привычных Nano-SIM эти версии поддерживают только eSIM.

iPhone 16 Pro Max отличается увеличенным до 6,9 дюйма OLED-дисплеем с частотой 120 Гц, более тонкими рамками, а также новым чипом Apple A18 Pro с поддержкой ИИ-функций Apple Intelligence. Среди прочих новшеств значатся кнопка Camera Control для управления камерой и улучшенный сверхширокоугольный объектив с разрешением 48 Мп.