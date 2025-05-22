В РАН рассказали о разработках для многоразовых космических запусков

Решения «в значительной мере» похожи на проект Илона Маска.

Внедрение таких технологий снизило бы стоимость российских полётов в космос, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

«Уже есть разработки, но, правда, они ещё не в том виде, когда можно предъявить результат. Но направление, природа для всех одинакова. Другое дело, каким образом мы можем оценить и использовать, так скажем, различия уже по конкретным технологиям, конкретным странам. Начинать можно здесь, конечно, с решений, которые принял в своё время Маск, и которые все считали нереализуемыми, вот многоразовые запуски. Здесь напрямую видны те достижения, что стоимость запусков снижается в разы. Это вот совершенно очевидно. У нас тоже над этим работали, и были предложения, и они в значительной мере так сходны с тем, что сделал Маск, но просто как-то у нас не придавали должной роли внедрению этих идей и решений, да. Но то, что они существуют, доказано, что они работают — это точно».

Ранее Михаил Мишустин заявил о необходимости нестандартных решений при космических запусках. Один из ключевых вызовов сегодня — кратное снижение стоимости выведения полезной нагрузки. Об этом сообщил премьер-министр РФ на стратегической сессии по развитию космической отрасли.