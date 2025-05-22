Что нового в технологиях в этом году? Интервью с генеральным директором конференции Tech Week

В преддверии Tech Week, одной из крупнейших конференций по технологиям и инновациям в России, – интервью с ее генеральным директором Еленой Алончиковой. Tech Week уже несколько лет собирает вместе лучших экспертов и предпринимателей в области технологий, и мы хотим узнать о планах и перспективах конференции в этом году. Елена, добрый день. Расскажите, чего ждать участникам Tech Week в этом

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1. Какую роль, по вашему мнению, искусственный интеллект будет играть в будущем бизнеса и технологий?

По умолчанию напрашивается ответ «главенствующую», но на самом деле искусственному интеллекту отведена лишь вспомогательная роль. ИИ – инструмент, и об этом важно помнить. Как и любой инструмент, он может нести созидательную или разрушительную силу – все зависит от того, кто им управляет.

Сила искусственного интеллекта – в быстрой обучаемости, поэтому он становится ценным помощником для любой профессии или бизнеса. Ключевой вопрос в том, насколько быстро вы сможете адаптироваться к новым технологическим реалиям и внедрить ИИ в процессы.

Например, в США уже существуют компании, стремящиеся стать «единорогами» и при этом состоящие всего из одного сотрудника. В чем секрет? Это сотрудники с высоким уровнем владения ИИ. Такое решение позволяет не только сократить расходы на персонал, но и оптимизировать бизнес-процессы.

Это не значит, что все бизнесы в какой-то момент станут монокомпаниями – многие из них будут существовать довольно долго, частично заменив сотрудников ИИ-алгоритмами, а какие-то и вовсе останутся такими же многотысячными, как и сейчас. Вопрос только в том, как быстро эти компании смогут развиваться, поскольку чем быстрее они начнут интегрировать искусственный интеллект в бизнес-процессы, тем выше их шанс на то самое пресловутое «выживание».

2. Какие этические аспекты использования ИИ вы считаете наиболее важными, и как они будут обсуждаться на Технологической конференции?

Этические вопросы, связанные с искусственным интеллектом, становятся ключевыми в условиях стремительного развития технологий. Среди наиболее важных аспектов мы выделяем:

Этические вопросы, связанные с искусственным интеллектом, становятся ключевыми в условиях стремительного развития технологий. Среди наиболее важных аспектов мы выделяем:

Ответственность и прозрачность алгоритмов – важно понимать, как ИИ принимает решения, особенно в сферах медицины, финансов и безопасности.

Защита персональных данных– в условиях ужесточения регулирования (например, законы о данных в РФ) необходимо обсуждать баланс между инновациями и приватностью.

Биас (предвзятость) и дискриминация– алгоритмы могут воспроизводить предвзятость, что требует разработки этических стандартов обучения моделей.

Авторское право и генеративный ИИ – вопросы использования нейросетей для создания контента и их правовые последствия.

На конференции эти темы будут в рамках потока «Искусственный интеллект» 27 мая.

3. Какие ключевые темы и тренды в области ИИ будут освещены на этом году Tech Week?

Будет дан обзор исследований в области Искусственного интеллекта, проводимых Сбером. Ведущие российские эксперты обсудят наиболее значимые достижения отечественных учёных в сфере ИИ, проанализируют текущее состояние исследований и обозначат перспективные направления развития. Участники обсудят как фундаментальные разработки, так и практическое применение ИИ в различных отраслях.

Ключевыми трендами ИИ являются: использование цифровых аватаров как важного элемента контента, автоматизированная сборка контента, интерактивный контент на основе ИИ, ML технологии в голосовых коммуникациях, мультиагентные архитектуры, генеративный ИИ, нейротьютеры в обучении и многое другое.

4. Как вы выбираете спикеров и экспертов для мероприятия? Есть ли кто-то, кого вы особенно рады видеть в этом году?

Отбор спикеров проходит на основе нескольких критериев:

Экспертность – приглашаем практиков с реальным опытом внедрения ИИ и инноваций в бизнесе и госсекторе.

Релевантность темы – спикеры должны представлять актуальные кейсы, соответствующие вызовам российской ИТ-отрасли.

Разнообразие мнений – включаем не только технологических лидеров, но и критиков, регуляторов, представителей этических комитетов.

Мы рады видеть всех наших спикеров, заявленных в программе и с нетерпением ждём их выступлений. В этом году в рамках конференции выступить ключевые участники процесса цифровой трансформации в России: СБЕР, Альфа-банк, Yandex Cloud, Озон, WB, Сибур.Диджитал, Газпромбанк, БКС Мир инвестиции, Институт искусственного интеллекта AIRI, RUTUBE, Сколково, Битрикс24, 1С, Газпром.Нефть, ГК Seldon, Т1, Ростелеком и др представители. Также ожидаем представителей Минцифры и научного сообщества для обсуждения регулирования технологий.

5. Какие практические занятия или мастер-классы вы планируете провести, и как они помогут участникам?

Мы делаем акцент на прикладном применении знаний, поэтому запланированы:

Практикумы по применению нейросетей в маркетинге и HR,

Тренинги на Развитие Soft skill

Разбор кейсов внедрения ИИ в бизнес на примере российских компаний

воркшопы и мастермайнды

⁠бизнес-разборы в формате группового и персонального менторинга по созданию MVP на базе ИИ

Эти сессии помогут участникам не только получить новые навыки, но и сразу применить их в своих проектах.

6. В этом году у вас появился новый формат – питчинг стартапов. Расскажите о нем подробнее?

Да, мы запускаем – это возможность для молодых компаний представить свои проекты перед инвесторами и экспертами.

*Как это будет работать:*

Отбор– 10 стартапов (из поданных заявок) получат шанс выступить.

Формат – 5 минут на презентацию + 5 минут на вопросы жюри.

Критерии оценки – инновационность, бизнес-модель, потенциал масштабирования.

Призы – менторская поддержка, нетворкинг с венчурными фондами, возможность получить инвестиции от приглашённых инвесторов.

Особый акцент – на проекты в сфере AI for business, EdTech, GovTech, так как эти направления сейчас наиболее востребованы в России. Этот формат поможет стартапам найти партнеров, а инвесторам – увидеть перспективные технологические решения. Конференция станет площадкой не только для дискуссий, но и для практического обмена опытом. Мы ждем всех, кто интересуется будущим ИИ и инноваций в России!

7. Что обычно участники уносят с собой после завершения Tech Week, и как это влияет на их профессиональную деятельность?

Tech Week, как и любая профессиональная конференция, дает участникам сразу несколько ключевых ценностей:

Первое, и, пожалуй, ключевое – это клиенты. Как бы иносказательно вы ни называли этот параметр: качественный нетворкинг, новые контакты – в разрезе B2B конференции – это нахождение потенциальных клиентов для вашего бизнеса. Поэтому для нас критически важно собрать на мероприятии правильную аудиторию предпринимателей, которые могут быть полезны друг другу. Если у участника после нашей конференции в карманах лежит много новых визиток, а в телефоне сохранены долгожданные контакты – значит, конференция удалась.

Второе – это новые знания. Мир технологий меняется стремительно: ИИ, новые разработки и свежие решения появляются буквально каждый день. Далеко не всегда у предпринимателя достаточно времени, чтобы прочитать новостные каналы и изучить всю необходимую аналитику. Поэтому важно получать концентрированную и практико-ориентированную информацию. Участник нашей конференции может открыть программу, понять, какие тематические потоки и сессии для него важны, и посетить именно их.

И, наконец, третье – решения для бизнеса. В программе Tech Week много форматов, которые подразумевают работу «здесь и сейчас»: тренинги, мастермайнды, круглые столы и т.д. Как это выглядит на практике? Участник приходит с точечным запросом по теме своего бизнеса и «на выходе» получает готовое решение с помощью взаимодействия с экспертами и другими участниками в рамках специальных групповых динамик.

Клиенты, новые знания, конкретные решения для бизнеса – вот то, что «уносит» с собой наша аудитория.

8. Каковы ваши долгосрочные планы для Tech Week? Есть ли идеи по расширению или изменению формата в будущем? Как возникла идея создать подкаст после конференции Tech Week?

Одна из важнейших задач, которую я ставлю перед собой и Tech Week – популяризация науки и технологий. «Будущее» создается именно в этой сфере, и мы хотим, чтобы оно стало ближе и понятнее не только для профильного сообщества, но и для широкой аудитории.

Сейчас наша аудитория довольно элитарная. Это люди, которые знают и понимают технологии, они приходят за новыми знаниями и инструментами, но тем не менее уже погружены в технологический контекст.

И тем не менее мы понимаем: настоящие изменения происходят, когда наука и технологии становятся доступными и интересными широкому кругу, особенно молодежи. Важно простым языком рассказать о сложных понятиях: например, как работает искусственный интеллект, какие ИИ-инструменты уже доступны, а главное – как их применить.

Для этого мы запустили подкаст на VK-видео, который занимается популяризацией науки и технологий. Мы встречаемся с главными экспертами в отрасли, и они рассказывают о том, что такое «мир технологий» сегодня.

Дополнительно мы готовим еще несколько форматов, которые будут рассказывать про будущее, которое уже «не за горами». Также будут выходить выпуски о последних научных открытиях и о том, как они повлияют на нашу повседневную жизнь.

9. Как вы выбираете гостей для подкаста, и какие критерии вы используете?

Мы глубоко погружены в тему технологий, знаем ключевых экспертов и мастодонтов отрасли, это помогает нам действительно качественно подбирать гостей подкаста.

Например, недавно мы записывали эпизод с Андреем Себрантом – ученым, который внедрял интернет-технологии в нашей стране, развивал Яндекс и создал многие технологические инструменты, которыми мы пользуемся. Разговор получился очень насыщенным, потому что Андрей Себрант в разрезе своей профессиональной деятельности увидел всю 30-ти летнюю историю развития технологий в России. И это только один выпуск.

Каждый из наших гостей – это уникальный персонаж, который рассказывает о том, как технологии меняют профессиональную отрасль. Но, как я уже сказала, у нас большие планы по развитию подкаста: если сейчас он сфокусирован именно на том, как технологические разработки и инновации влияют на жизнь, рынок труда и специфику компаний, то в самое ближайшее время у нас начнут выходить выпуски, связанные именно с наукой. Я считаю это важным шагом вперед.

10. Если бы вы могли позвать на подкаст вообще кого угодно. Кто бы это был?

Я как раз сегодня думала над этим вопросом!

В России не так много колумнистов, которые рассказывали бы о технологиях, особенно среди женщин – в отличии от США и других стран, где женщин-экспертов в этой сфере гораздо больше. Например, я наблюдаю за Мариссой Майер – она берет интервью в очень простом формате через Zoom, и меня это очень вдохновляет, мне близок ее подход.

У меня есть параллельный бизнес – спикерское агентство. И не реже, чем раз в месяц, мы получаем запросы вроде: «Можете ли вы пригласить Илона Маска?». Мне, конечно, приходится иронично отвечать, что, пока, к сожалению, пока нет.

Но если бы появилась такая возможность, я бы в первую очередь непременно пригласила его на наш подкаст – это был бы идеальный формат для содержательного разговора о технологиях.