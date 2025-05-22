Ученые разгадали тайну происхождения зубов

Исследование, проведенное в Чикагском университете, демонстрирует, что дентин — внутренний слой зуба, который передает сенсорные сигналы нервным окончаниям в пульпе, — изначально сформировался как чувствительная ткань в прочных покровах древних рыб, передает livescience.com.

Ранее ученые предполагали, что зубы произошли от бугристых образований на панцире. Однако их функция оставалась загадкой до недавнего времени. Новое исследование подтверждает, что у ранних позвоночных рыб ордовикского периода, живших около 465 миллионов лет назад, были отростки, содержащие дентин. Вероятно, он помогал им ориентироваться в пространстве.

Кроме того, исследование показало, что ткань, которую в окаменелостях кембрийского периода считают зубами, очень похожа на органы чувств в панцирях современных членистоногих. Это позволяет предположить, что органы чувств различных животных эволюционировали раздельно в зависимости от изменений окружающей среды.

Ученый из лаборатории Шубина, Яра Хариди, которая руководила исследованием, обратилась в музеи по всей стране с просьбой предоставить образцы окаменелостей кембрийского периода. Они были необходимы для проведения компьютерной томографии с целью поиска характерных признаков позвоночных. Одним из таких признаков у более поздних рыб является наличие дентина внутри бугорков на внешней броне, которые называются одонтодами.

Ранее сообщалось, что на норвежском архипелаге Шпицберген ученые впервые взяли образцы жировой ткани у белых медведей, чтобы изучить влияние загрязняющих веществ на их здоровье.