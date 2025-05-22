Найдены аномально огромные крысы

Ученые из Чешской академии наук обнаружили в труднодоступной горной местности аномально огромных крыс. Их длина в три раза больше, чем у обычных коричневых крыс.

Грызуны, известные как субальпийские шерстистые крысы (Mallomys istapantap), обладают густой шерстью, острыми резцами и когтями на лапах. Они обитают только на склонах горы Вильгельм в Папуа-Новой Гвинее. Это редкий и крайне плохо изученный вид.

Ранее Mallomys istapantap был известен ученым только по нескольким музейным экземплярам. Впервые вид описали в 1989 году на основании материалов исторического музея. Его никогда раньше не фотографировали в естественной среде обитания. Но в ходе новой экспедиции ученые с помощью фотоловушек впервые смогла понаблюдать за субальпийской крысой в дикой природе.

Ученые обследовали гору Вильгельм – самую высокую вершину Папуа-Новой Гвинеи (4905 метров над уровнем моря). Им удалось запечатлеть неуловимых животных, обитающих в туманных горных лесах и лугах на высоте 3700 м.

Согласно измерениям экспертов, субальпийская крыса достигает 85 см в длину (включая хвост) и весит почти 2 кг. Для сравнения: обычные домашние кошки достигают 70 см в длину и 3,6 – 4,5 кг веса. Обычные крысы весят 200 – 300 граммов.

Субальпийские крысы обитают в отдаленных районах и предпочитают вести скрытный образ жизни. Днем они прячутся в норах или кронах деревьев, ночью могут лазать по деревьям. Питаются исключительно растительностью.

Субальпийских крыс отнесли к группе самых крупных грызунов из семейства мышиных. Однако рекордсменами по размерам они не являются. Их превосходит гамбийская сумчатая крыса (0,9 м). Также крупным видом является мадагаскарская гигантская крыса. Эти виды в течение миллионов лет эволюционировали в экосистемах, лишенных конкурирующих млекопитающих и естественных врагов, благодаря чему приобрели «поразительное разнообразие» форм и размеров, сообщает Mammalia.

Ранее ученые открыли новый вид лягушек. Они обитают в лесах Бразилии. Лягушки отличаются небольшими размерами и яркой окраской. Ученые также отметили их уникальный брачный зов.