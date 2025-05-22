Две популярные модели iPhone признали устаревшими

Компания Apple обновила список винтажных и устаревших продуктов, ограничив доступность сервисного обслуживания и ремонта для ряда моделей. Об этом сообщает портал MacRumors.

© Apple

Список винтажных устройств пополнили iPhone 7 Plus и две модели iPhone 8 (на 64 и 256 ГБ). Причем версия на 128 ГБ пока считается актуальной, поскольку она продавалась дольше двух других. Кроме того, ранее в этот список уже были включены все модификации iPhone 8 в версии (PRODUCT)RED.

Apple относит устройства к винтажным, если с момента прекращения их продаж прошло пять лет. Они могут ремонтироваться в фирменных магазинах Apple и в авторизованных сервисных центрах, однако комплектующих для них может не быть. В случае отсутствия запчастей владельцам таких устройств может быть отказано в ремонте.

Помимо этого, iPad Air 2 и iPad mini 2 переведены из категории винтажных в устаревшие. Apple классифицирует устройства как устаревшие, если их сняли с продажи семь лет назад. Эти продукты больше не подлежат ремонту в официальных сервисных центрах, а необходимые детали для их восстановления более не поставляются.