В России стал доступен ИИ-поиск в Google

Представленная в рамках конференции Google I/O 2025 функция «Обзор от ИИ» (AI Overviews) заработала у российских пользователей, убедился корреспондент «Газеты.Ru».

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Функция работает на основе модели Gemini, анализируя и агрегируя информацию из различных авторитетных ресурсов, чем напоминает «Нейро» в поисковике «Яндекса». Пользователи получают краткую сводку по интересующим запросам с указанием источников, что упрощает поиск релевантной информации.

Благодаря этому ИИ может комбинировать, например, полезные советы по уходу за комнатными растениями из нескольких авторитетных источников, дать рекомендации по организации детского праздника или помочь разобраться в сложном техническом вопросе.

По заявлениям Google, пользователи, протестировавшие функцию в США, демонстрировали более активный поиск, реже покидали страницу выдачи и в целом отмечали повышение удовлетворенности результатами. Однако компания предупреждает, что искусственный интеллект может допускать ошибки, поэтому пользователям рекомендуется проверять предоставленные сведения по ссылкам на первоисточники.

«Обзор от ИИ» доступен российским пользователям как на мобильных устройствах, так и в десктоп-версии поисковика, расширяя возможности поиска и анализа информации в цифровой среде.