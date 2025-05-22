Ученым удалось увеличить скорость добычи нефти

Исследователи из Тюменского государственного университета разработали метод, который позволяет повысить скорость и объем добычи высоковязкой нефти из горизонтальных скважин. По мнению авторов, созданная ими модель помогает подобрать оптимальный способ воздействия горячего пара на нефтяной пласт, что позволяет сделать добычу более эффективной и снизить затраты, говорится в журнале Journal of Engineering Physics and Thermophysics, где опубликованы результаты исследования.

Ранее ученые создали способ усовершенствования технологии пароциклического воздействия, которая заключается в закачке горячего пара в нефтяной пласт. Этот метод позволяет повысить добычу высоковязкой нефти на 20–40%. Однако в предыдущих исследованиях этот подход был направлен только на работу с вертикальными скважинами.

Обновленные результаты исследований, проведенных учеными университета, открывают новые перспективы для применения технологии, адаптируя ее к использованию в горизонтальных скважинах, которые обеспечивают более обширный охват пласта. Метод, предложенный исследователями Тюменского государственного университета, базируется на использовании разработанной ими модели, которая помогает определить оптимальные параметры (расход закачки, продолжительность закачки и добычи) для применения технологии пароциклического воздействия на нефтяные пласты. Это позволяет достичь максимального объема добычи нефти за год, говорится в материале.

По словам специалистов, практическая польза от этой разработки заключается не только в повышении объемов добычи, но и в ускорении процесса расчетов. В отличие от коммерческих гидродинамических симуляторов, которые требуют для анализа часы или даже дни, новый метод позволяет получить результаты за считанные минуты.