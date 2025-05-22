Китайские ученые создали робота для вживления имплантов в мозг

Институт автоматизации Китайской академии наук представил робота CyberSense для имплантации сверхтонких гибких микроэлектродов в мозг животных, передает Global Times.

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Аппарат отличается точностью, сравнимой со швейной машинкой, он способен работать с высокой степенью автоматизации, а также гибко обходить кровеносные сосуды.

Как указано в публикации, CyberSense обеспечивает надежную поддержку исследований в нейробиологии и создании интерфейсов мозг-компьютер. Ученые отмечают, что робот позволяет имплантировать большое количество электродов, обеспечивает точное пространственное позиционирование и существенно повышает эффективность работы.

В настоящее время устройство применяется для операций на головном мозге грызунов и нечеловекообразных приматов. Также сообщается о планах дальнейшего расширения линейки роботов CyberSense для ускорения развития соответствующих технологий в Китае.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Neuralink намерена имплантировать мозговой чип Blindsight для восстановления зрения в течение ближайших 12 месяцев.

Национальная служба здравоохранения Британии начнет испытывать имплант, влияющий на настроение и депрессию посредством ультразвуковых импульсов.

А компания Cortical Labs в Австралии презентовала первый биологический компьютер CL1 на базе выращенных нейронов человеческого мозга.